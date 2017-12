Thesker na stunt tegen Ajax: ‘Meer wilskracht en daarom verdiend’

Dankzij Thesker was de stunt in de maak. Nadat hij de aansluitingstreffer binnenkopte, maakte hij de 2-2 met een oogstrelende volley. Of het z’n mooiste doelpunt ooit was? “Ik denk het wel”, beaamde Thesker.

Volgens Thesker, die de volgende wedstrijd geschorst is door zijn vijfde gele kaart, zat er zelfs nog meer in. Vooral in de eerste helft. “Wij hadden twee honderd procent kansen. Na drie minuten moest-ie er al in. We gaven ook niet veel weg”, zag de verdediger. En de tweede helft was daarin een kopie, volgens Thesker. “De 3-2 kwam uit de lucht vallen. Maar we hebben met veel energie en opportunistisch gespeeld. We wisten dat we uit standaardsituaties gevaarlijk kunnen worden. En dat waren we ook.”