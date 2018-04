Thomas Lam loopt schorsing op en mist uitduel tegen Vitesse

FC Twente verloor thuis nog nooit van Zwolle

15:09 ENSCHEDE – Om de kansen op handhaving levend te houden moet FC Twente dinsdagavond eigenlijk winnen van PEC Zwolle. Een voordeel is dat FC Twente nog nooit een Eredivisieduel met PEC in eigen huis verloor. PEC verliet de Grolsch Veste één keer als winnaar: in de halve finale van de beker in 2014/2015 werd het 1-1, waarna PEC doorging na penalty's.