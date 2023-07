Tien aanhoudingen na rellen, ook één minderjarige vast om ongeregeldheden bij duel FC Twente

'Met de informatie die wij via verschillende kanalen binnenkrijgen proberen wij confrontaties tussen verschillende supportersgroepen in de openbare ruimten te voorkomen', schrijft de politie. 'Hier helpen de genomen maatregelen als de noodverordening in het centrum van Enschede, het noodbevel in het centrum van Hengelo en de toestemming om preventief te kunnen fouilleren in de gemeente Enschede ons bij.'

Dat gebeurde onder meer voor openlijke geweldpleging, mishandeling, belediging van een ambtenaar in functie. Ook één minderjarige is opgepakt. Die jongen is in de loop van de nacht weer in vrijheid gesteld, aldus de politie.

Inmiddels is ook het stationsplein Enschede ontruimd door de politie en ME. Ook hier hadden zich FC Twente-supporters verzameld.

De gemeente Enschede heeft het evenement Grolsch Summer Sounds in de binnenstad donderdag rond half 12 stilgelegd , anderhalf uur eerder dan gepland. Alle horeca in de binnenstad is verzocht om om middernacht de deuren te sluiten. Dit naar aanleiding van de rellen in en rondom De Grolsch Veste. "We hebben alle mankracht nodig in het centrum en op andere plekken om de incidenten rond het voetbal af te handelen”, spreekt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.

FC Twente speelt over een week de return in Stockholm. Moet FC Twente de eigen fans thuislaten, gezien de escalaties op de tribune donderdag?

Directeur FC Twente: 'Vreselijk, maar ingrijpen duurde lang'

Algemeen directeur van FC Twente Paul van der Kraan heeft een eerste reactie gegeven. Hij noemt de rellen in het stadion 'vreselijk' en 'Twente-onwaardig'.

FC Twente moet volgens de directeur 200 kaarten beschikbaar stellen aan de gasten op de hoofdtribune, voor bijvoorbeeld familieleden of sponsoren. "Maar die kaarten zijn in mijn ogen niet in handen gekomen voor wie ze bestemd waren."

Van der Kraan vond het lang duren voor er ingegrepen werd door stewards en beveiliging, zegt hij. "In één van de scenario's die we vooraf besproken hebben zouden we direct met stewards en beveiligingspersoneel komen in dit geval. Alleen dat duurde er lang."

"Wat je ziet is dat er een hele beweging op gang kwam. Naar mijn idee duurde het erg lang na afloop van de wedstrijd." In Nederland is de afspraak dat op veiligheidsgebied in het stadion de club verantwoordelijk is, en de politie in principe buiten blijft, tot er ingegrepen moet worden.

Eén fan is van de tribune gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een Zweedse supporter.