Tighadouini en Thesker in de basis bij FC Twente

FC Twente voorlopig niet op trai­nings­com­plex

3 november ENSCHEDE - FC Twente traint de komende drie, vier maanden op de oude velden van ATC'65 in Hengelo. De vier velden op het trainingscomplex zijn volgens trainer Gertjan Verbeek onbespeelbaar. ,,Ik heb het 3 dagen aangekeken, maar het is voor de spelers levensgevaarlijk'', aldus Verbeek. ,,Het is vragen om blessures, en zelfs grote blessures. Het is net een glijbaan.''