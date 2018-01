Tim Hölscher alweer weg bij GA Eagles

DEVENTER - De dagen van Tim Hölscher als speler van Go Ahead Eagles zijn geteld. Het contract met de 22-jarige Duitse middenvelder liep nog door tot de zomer van 2019, maar is vrijdagmorgen ontbonden.

Trainer Jan van Staa hield geen rekening meer met Hölscher. ,,Hij is er vrijdag tegen MVV ook niet meer bij. Tim is met de club in onderhandeling over de afwikkeling van zijn contract. Dan neem je hem niet meer op in de wedstrijdselectie’’, liet de trainer donderdag al weten.

Toekomst

Voor Hölscher was er geen toekomst meer bij GA Eagles. Na de met 3-0 verloren wedstrijd tegen FC Den Bosch op 1 december, waarin hij na een half uur werd gewisseld door trainer Leon Vlemmings, speelde Hölscher geen minuut meer. Nadat Vlemmings eerder al zijn twijfels uitsprak over de Duitser, slaagde ook Jan van Staa er niet in om de talentvolle, maar mentaal zwakke voetballer weer op niveau te krijgen.