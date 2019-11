Tim Hölscher is na blessureleed bijna weer voetballer: ‘Ik besta nog steeds, hoor’

Er zijn van die spelers die na een tijdje een vergeten voetballer worden. Die worden op de wekelijkse persbijeenkomsten van de trainer voor een wedstrijd onbewust al niet eens meer genoemd, of staan in de krant niet vermeld bij de afwezigen. Opeens vraagt niemand meer waar ze zijn gebleven. Tim Hölscher is zo’n speler die zomaar in de anonimiteit verdween. Hij is er wel, maar ook weer niet. „Ik besta nog steeds, hoor”, zegt hij. Sterker: hij is zelfs bijna weer voetballer. „In de winterstop hoop ik weer helemaal wedstrijdfit te zijn.”