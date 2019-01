Tim Hölscher vervangt geblesseerde Zehknini bij FC Twente

Pusic duidelijk na wegvallen Zekhnini: ‘Moeten ons aanvallend versterken’

22 januari HENGELO - Trainer Marino Pusic vindt dat FC Twente zich aanvallend moet versterken nu de vrees bestaat dat Rafik Zekhnini tijden uit de roulatie is. Hoewel de definitieve diagnose er nog niet is, is de kans groot dat de Noorse linkerspits een paar maand afwezig is.