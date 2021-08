Toch nog bewegingen bij FC Twente: vertrekt Menig alsnog?

Geen trek in Partizan

Menig leek bij FC Twente te blijven nadat hij eerder geen interesse had in een avontuur bij Partizan Belgrado. Maar twaalf uur voor het sluiten van de transfermarkt is er toch nog van alles gaande rond de vleugelspits, die nog een eenjarig contract heeft in Enschede. FC Twente staat zeker niet onwelwillend tegenover een vertrek van Menig. Naar verluidt heeft datzelfde Partizan zich weer gemeld. De club kan op deze manier nog een transfersom vangen en daarnaast moet de selectie nog wat worden ingekrompen. Als Menig op het laatste moment vertrekt, komt er geen vervanger. „We hebben een tijdje geleden al voorgesorteerd op een eventueel vertrek van hem”, zegt Streuer. FC Twente versterkte zich eerder al met de Griek Dimitris Limnios en Virgil Misidjan. De rentree van Misidjan wordt op korte termijn verwacht. Vaclav Cerny sluit later dit jaar aan bij de selectie.