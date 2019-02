Tom Boere bijt zich vast in zijn missie

Als je uit het kraambed van Ajax komt weet je zeker dat er in de opvoeding maar één weg is naar succes: voetbal wordt gespeeld met drie spitsen. Twee buitenspelers en een aanvaller in de punt. Aan dat heilige evangelie wordt in Amsterdam niet getornd. Als kind uit de opleiding van Ajax wist Tom Boere niet beter.



Ook in de jaren daarna, op andere plekken in het land en in België, was hij bij zijn jacht op doelpunten altijd omringd door buitenspelers: 4-3-3, iets anders was er niet. “Ik heb tot voor kort nog nooit in een twee spitsensysteem gespeeld", zegt Boere.