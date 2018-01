Tom Boere verdient krediet

Spitsen missen kansen. Dat was zo, dat is zo en dat zal altijd zo blijven. Spitsen worden beoordeeld op doelpunten. En als die uitblijven, veroordeeld. Dat laatste gebeurde afgelopen zaterdag met Tom Boere nadat hij bij Roda JC twee mogelijkheden liet liggen, die gewoon twee doelpunten hadden moeten zijn. Boere had zich na afloop in de spelersbus kunnen verstoppen na zijn missers, maar als een ware prof onderging hij de tuchtiging van de camera’s. Dat lijkt misschien normaal, maar geloof me: dat is het in topvoetbal niet.

Boere kreeg er in de dagen daarna nog eens ongenadig van langs op social media. Toen op maandag de vrijgave van de nieuwe spits van FC Twente Mounir El Hamdaoui bekend werd, was de conclusie van sommige criticasters helder: El Hamdaoui moet zaterdag tegen PSV in de spits. Dat is natuurlijk makkelijk schreeuwen vanaf de zijlijn, want hebben die mensen El Hamdaoui al zien spelen? Zien trainen? En weten die precies hoe fit hij is? De roep om El Hamdaoui is het gebruikelijke opportunisme vanuit de onderbuik.

Volledig scherm Tom Boere mist op bezoek bij Roda JC dé kans om zijn ploeg op een 0-2 voorsprong te zetten. © ANP Pro Shots

Klem in de spitspositie

Volgens het Brabants Dagblad legde FC Twente in de zomer 4 ton op tafel bij FC Oss voor Boere. Dat is een hoop geld voor een club die geen geld zegt te hebben. Het is ook een beste som voor een spits, die tot aan dit seizoen nog geen minuut in de eredivisie had gespeeld. De toenmalige trainer René Hake wilde er naast Boere nog een sterke spits bij hebben, maar hij kreeg Marko Kvasina, een onbeschreven blad uit Oostenrijk, die meteen een 4-jarig contract mocht tekenen. Omdat Boere voor drie seizoenen kwam, zette Twente zich aan de vooravond van het seizoen voor de komende jaren klem in de spitspositie met twee twijfelgevallen. Onhandig, zo is nu wel duidelijk geworden. Het vastleggen van El Hamdaoui kun je dan ook zien als reparatiewerkzaamheden, pleisters plakken.

Paal en lat

Boere, met 33 doelpunten de topscorer van de Jupiler League het afgelopen jaar, staat na 19 duels op 4 treffers. Dat houdt niet over natuurlijk, al telt die gelijkmaker tegen Ajax voor het gevoel misschien dubbel.

Het zit hem ook niet altijd mee, want Boere heeft dit seizoen al 4 keer het houtwerk geraakt en alleen Van Ginkel en Thy (spits VVV) overkwam dat vaker. Een andere interessante statistiek is dat er maar liefst 77 aanvallers in de eredivisie per wedstrijd vaker schieten dan de nummer 9 van FC Twente. Dat zegt wel iets over het werkgebied waarin hij zich doorgaans bevindt. Hoe vaak krijgt Boere bespeelbare ballen bij dit Twente? Boere is geen individualist die zelf iets creëert. Hij is voor een groot deel afhankelijk van zijn omgeving. Hoe vaak wordt hij nou gelanceerd of gevonden op de plek waar het moet gebeuren? Hoeveel bespeelbare ballen en kansen krijgt hij eigenlijk? Boere, die het liefst met buitenspelers speelt, vecht regelmatig een eenzame strijd uit aan het front.

Met zijn arbeidsethos is niets mis. Boere werkt zich binnen de lijnen een slag in de rondte. Klopt: uiteindelijk is hard werken alleen niet voldoende meer, maar toch verdient hij krediet. Simpelweg omdat de vraag of de spits Tom Boere geschikt is voor FC Twente, iets over de helft van het seizoen nog steeds niet kan worden beantwoord. Daarvoor is de aanvoer naar hem te beperkt geweest.