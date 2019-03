Tom Boere vrijdag onder het mes: ‘Anders groeit alles scheef aan’

de bankzitter Supporters Schalke 04 in Grolsch Veste prachtige geste en beetje pijnlijk

16 maart ENSCHEDE - Natuurlijk is het een prachtige geste, goed bedoeld ook na alle steun in moeilijke tijden. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje pijnlijk. Het is alsof de mensen een rondleiding krijgen op de nieuwe afdeling, terwijl ze weten dat ze eruit worden gegooid. Op uitnodiging van FC Twente zaten vrijdagavond zo'n driehonderd supporters van Schalke 04 in de Grolsch Veste bij een wedstrijd in de eerste divisie.