Tom Boere weer het veld op

„Best bizar, op de avond dat er een streep door het Nederlandse voetbal gaat, krijg ik een appje dat de trainingen weer gaan beginnen”, zegt Boere. „Hoe we het precies gaan invullen is nog niet duidelijk, maar we beginnen donderdag in kleine groepjes.”

In de voorbije weken was het onrustig bij de club, omdat volgens de clubleiding spelers weigerden geld in te leveren. Dat leidde in de regionale krant Rheinische Post tot tal van verwijten over een weer. Uerdingen staat op dit moment op een elfde plaats, op vijf punten achterstand op een promotieplek. Omdat de financiële situatie onzeker is heeft de club, die wordt geleid door de omstreden Rus Mikhail Ponomarev, ook een licentie voor het amateurniveau aangevraagd.