Tommy Stroot: 'Knap hoe we nog zijn teruggekomen'

REACTIEHENGELO - Trainer Tommy Stroot was vrijdagavond zeer tevreden met de 5-2 overwinning van FC Twente Vrouwen op PSV. Wat hem vooral opviel was dat zijn ploeg sterk terugkwam van een achterstand en daarna vol overtuiging uitliep.

''Eigenlijk was ik verbaasd over hoe de speelsters het oppakten na die late 0-1 in de eerste helft'', zei Stroot. Binnen twee minuten stond het alweer gelijk. ''Het was nog knapper toen we na rust vol overtuiging de winst naar ons toe trokken'', vervolgde de coach.

Eerder in de kampioenspoule lukte het Twente niet een 1-0 achterstand om te buigen naar een voorsprong. Zo ging de ploeg bij Ajax met 3-2 onderuit en verloor Twente thuis tegen PEC Zwolle met 3-1. ''Dit keer hielden we de rust en dan zie je dat we een aantal speelsters hebben met sterke kwaliteiten'', zei Stroot. ''Er zaten mooie goals tussen, uit het boekje.''

Blessure Roetgering

Een smet op de wedstrijd was het uitvallen van aanvoerster Maud Roetgering. In een fel duel raakte de verdedigster ernstig geblesseerd. ''We wisten al snel dat het niet goed was, want als Maud op de grond blijft liggen dan is er wel wat.'' Het blijkt om een knieblessure te gaan. ''Er wordt na het weekend een MRI-scan gemaakt'', zei Stroot. ''Hopelijk valt het mee.''

Topper