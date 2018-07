Tommy Stroot wil verrassen met FC Twente Vrouwen

Verrassen

Trainer Tommy Stroot weet dat het lastig zal worden: ''Met de toenemende concurrentie van Ajax en PSV wordt de strijd om de prijzen niet makkelijker. Maar wij willen graag een weg vinden om weer in de top mee te spelen en net zoals afgelopen seizoen op bepaalde vlakken te verrassen.''

Volledig scherm Bente Jansen aan de bal in de verloren kampioenswedstrijd tegen Ajax afgelopen seizoen. Op de achtergrond in overhemd trainer Tommy Stroot. © Ron Jonker

Realistisch

In 2017 en 2018 ging Ajax er met de schaal vandoor. Die ploeg heeft zich, net als PSV, flink versterkt. Twente beschikt daarentegen niet over de middelen om 'grote' speelsters aan te trekken. Stroot is daarom ook realistisch: ''We moeten er niet omheen draaien. Wij weten precies waar wij staan en wat we moeten doen. Eén ding weet ik zeker: kwaliteit verliest van mentaliteit. En ons doel is een manier vinden waarbij dit op het veld overkomt.''

Volledig scherm Speelsters van FC Twente Vrouwen tijdens de open dag. © Emiel Muijderman

Achilles'12 en Berghuizen

FC Twente Vrouwen speelt de komende twee weken oefenduels bij Achilles'12 in Hengelo en bij FC Berghuizen in Oldenzaal. Vrijdag om 19.30 uur tegen FSV Gütersloh bij Achilles'12 in Hengelo. Een week later is BV Cloppenburg om 18.00 uur de opponent bij FC Berghuizen in Oldenzaal.

Sterke tegenstanders