TOP Oss legt acht stadionverboden op na ongeregeldheden tegen FC Twente

Maandag liet de club al weten alle relschoppers op beeld te hebben. Van acht fans heeft TOP Oss intussen de identiteit achterhaald. Het gaat om Nederlandse fans. Hen is verteld dat ze voorlopig niet meer welkom zijn bij de club. Vooralsnog gaat het om zogeheten lokale stadionverboden. Dat wil zeggen dat fans niet meer welkom zijn bij de uit- en thuisduels van TOP. Mogelijk wordt de straf later nog omgezet in een landelijk stadionverbod door de KNVB.