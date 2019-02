Topavond voor FC Twente: ploeg wint en ziet concurrenten verliezen

Nacho twee keer

Na kansen van onder anderen Aitor en Gonzalez, was het verdediger Nacho die zijn ploeg na ruim een half uur spelen op een 2-0 voorsprong bracht. Doelman Van Gassel redde eerst nog knap, maar de verdediger roste de bal even later vol overgave boven in het doel. Het was zijn tweede goal in een week tijd. Na een uur spelen kwam daar ook zijn derde bij. De verdediger kopte uit een corner de 4-0 binnen. Aitor had er elf minuten eerder 3-0 van gemaakt met een fraai schot in de kruising.