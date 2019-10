Topfitte Brama: ‘Die kans van mij moet zitten’

Garcia grijpt in: Brama en Berggreen in de basis bij FC Twente

18:51 ROTTERDAM - Wout Brama keert zaterdagavond terug in de basis bij FC Twente. De middenvelder was het gehele seizoen vooralsnog geblesseerd, maar keert in het uitduel bij Sparta terug in de basiself. Ook Emil Berggreen mag vanaf het begin starten.