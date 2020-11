Topper FC Twente Vrouwen zondag live op tv

podcast ‘Drommel is een topkeeper in Nederland, Heracles komt geen steek verder’

9 november ENSCHEDE - Johan Derksen zal vanavond bij Voetbal Inside ongetwijfeld roepen dat het tekenend is voor de armoe in keepersland, maar bij FC Twente weten ze wel beter. Joël Drommel heeft zich in de voorbije twee jaar ontwikkeld tot één van de betere keepers in de eredivisie.