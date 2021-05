Trainen met z’n tweetjes, elke dag: Jeugd FC Twente/Heracles mist de wedstrijden

Ruim 6000 corona­tests: spelers FC Twente en Heracles halen er hun neus niet meer voor op

24 april Gedoe, vinden veel fans van FC Twente het. Voor ze morgen naar de wedstrijd tegen FC Utrecht mogen, moeten ze getest worden. Voor velen is dat nieuw, voor de spelers al lang niet meer. Let op: dit seizoen alleen al gingen er bij Twente en Heracles ruim 6000 stokjes de neuzen in. „En dat is nog krap”, zegt Sanne Hesselink, clubarts van de Enschedese eredivisionist.