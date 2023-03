Trainer Ron Jans heeft zijn buitenspelers bij FC Twente terug

Tegen Fortuna Sittard begon Jans met Anass Salah Eddine als linkerspits. Tegen AZ speelde Ricky van Wolfswinkel op die plek. Door de blessures bij Misidjan en Cleonise moest de oefenmeester wat noodverbanden aanleggen, maar die kunnen weer de kast in. Misidjan, die tegen AZ de tweede helft speelde, is fit genoeg voor een hele wedstrijd. En ook Cleonise, wiens optie in zijn aflopende contract niet wordt gelicht, is weer in training.

Bloedvorm

Dat geldt ook voor Rots, die er enkele weken uitlag met een enkelblessure. Ook hij lijkt het duel van zaterdag bij Excelsior te kunnen halen. Overigens was FC Twente in die weken niet helemaal vleugellam, want de enige overgebleven buitenspeler Vaclav Cerny nam de honneurs prima waar. Wat heet. Cerny is dit seizoen al bij vijftien goals betrokken: 9 goals en 6 assists in 24 duels. Dat is er maar één minder dan in zijn voorgaande vijf seizoenen in de eredivisie bij elkaar (in totaal 56 duels).