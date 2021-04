Trainer Ron Jans: ‘Het verhaal van Vitesse is te vergelijken met dat van FC Twente’

„We hebben destijds niet makkelijk, maar wel verdiend gewonnen”, aldus Ron Jans, de trainer van FC Twente. „Het verhaal van FC Twente dit seizoen is vergelijkbaar met Vitesse, voor de winterstop was het beter dan erna. Ik verwacht dat beide teams ook de ruimtes gaan zoeken. Vitesse heeft de snelheid voorin die wij ook hebben, de ploeg die in de omschakeling het meest effectief is zou wel eens kunnen winnen.”

Aanvoerder Wout Brama ontbreekt zaterdag vanwege een kuitblessure. „Wout is er voorlopig niet bij. Als hij nog wat mee kan pikken van de competitie dan is dat in de eindfase. En eventueel, dat zou helemaal mooi zijn, de play-offs”, zegt Jans. „We hebben afgelopen weken goed kunnen trainen en een goede oefenwedstrijd tegen Zwolle gespeeld. Dat niveau willen we doorzetten. De wedstrijd tegen Heerenveen was al een stuk beter dan daarvoor, maar morgen moeten we het weer laten zien. We hebben nog zeven competitieduels te gaan en daarmee komt de belangrijkste fase eraan. We moeten zorgen dat we op de ranglijst niet zakken en als we kunnen stijgen is het helemaal mooi.”