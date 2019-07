Trainerswissel biedt Xandro Schenk nieuw perspectief: ‘Kom beter tot mijn recht in eredivisie’

De trainer zet hem zonder enige twijfel op het formulier. FC Twente speelde tot dusverre vier duels en even zo vaak stond Xandro Schenk aan de aftrap. Tegen Schalke 04 tikt hij vanavond al het aantal basisplaatsen aan van het gehele vorige seizoen in de competitie: vijf stuks dus. ,,Het perspectief voor mij is compleet gedraaid", zegt Schenk, die op dit moment in het centrum van de verdediging de voorkeur lijkt te krijgen boven de Spaanse nieuweling Julio Pleguezuelo. De kans is groot dat FC Twente net als vorig jaar in de eerste divisie het seizoen begint met het centrale duo: Bijen-Schenk.