Trainingscomplex FC Twente: ‘We doen het alleen als we het kunnen dragen’

Volgens FC Twente gaat het nieuwe complex tussen de 14 en 17 miljoen euro kosten. De club moet dat zelf betalen en voert inmiddels gesprekken met mogelijke financiers. Het is de bedoeling dat in 2024 het hypermoderne complex is gerealiseerd. Maar er is wel een voorbehoud, zegt Van der Kraan. „Het kan niet zo zijn dat de club in problemen komt omdat we een nieuw trainingscentrum gaan bouwen”, aldus de grote voortrekker van het plan.