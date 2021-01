Trainingsvelden te slecht: FC Twente wijkt voor trainingen uit naar wedstrijdveld

Voor voormalig trainer Gertjan Verbeek was dat zelfs de reden om 3 jaar geleden uit te wijken naar een andere locatie in Hengelo. Trainer Ron Jans beklaagde zich onlangs voor de camera van 1Twente al over de velden. ,,We hebben twee trainingsvelden”, aldus de oefenmeester. ,,De ene hebben ze aangepakt en hebben we heel veel gebruikt. Die is best oké, het wordt nu wel minder maar het is ook winter. Het andere trainingsveld is gewoon onbespeelbaar. Als het ook maar een beetje regent, glijden de spelers weg. Het gras gaat los, de bal gaat hobbelen. Daar kan je ook gewoon blessures van krijgen. Dat zijn dingen die niet bij het niveau van FC Twente passen. Dat zal beter moeten, maar dat kunnen we niet zomaar oplossen.”