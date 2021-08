Transfer Corona in de maak: financiële meevaller FC Twente aanstaande

Spaanse en Portugese media melden dat de deal zo goed als rond is. Bij FC Twente gaat de vlag nog niet uit, omdat er de laatste jaren al vaker is gespeculeerd over een miljoenentransfer van Corona, die de Enschedese club in 2015 voor ruim 10 miljoen euro inruilde voor Porto. Bij die overgang werd destijds een doorverkooppercentage bedongen door FC Twente. Dat percentage bedraagt iets minder dan 10 procent van de totale transfersom. De verwachting is dat Sevilla ongeveer 12 miljoen euro voor Corona gaat betalen. FC Twente verdiende eerder zomer al tonnen aan opleidingsvergoedingen voor spelers als Steven Berghuis, Marko Arnautovic en Joachim Andersen.

Hoofdpijndossier

Bij FC Twente zullen ze blij dat het dossier Corona een keer dichtgaat, want dat heeft al heel wat beleidsbepalers de nodige kopzorgen bezorgd. Uit gepubliceerde documenten op Football Leaks jaren geleden bleek dat de investeerders rond Bunge in 2013 drie miljoen dollar betaalden aan FC Twente in ruil voor 60 procent van de transferrechten van Corona. Corona was door Twente een maand eerder voor circa 3,5 miljoen euro gekocht van het Mexicaanse Monterrey. FC Twente moest in 2018 nog ruim vier miljoen betalen aan de zaakwaarnemer Mathias Bunge. Bunge had na de uitspraak van het internationaal sporttribunaal CAS direct 6,3 miljoen euro (exclusief rente en kosten) kunnen opeisen bij FC Twente, maar dat geld was in Enschede niet voorhanden. Daarop werd een financiële regeling getroffen met de zaakwaarnemer.