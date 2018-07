Transfervrije Maher houdt conditie op peil bij AZ

van onze redactie ‘Fans van andere clubs moeten niet zeuren over steun aan FC Twente’

19 juli ENSCHEDE - In het video-item 'Van onze redactie' praten verslaggevers van TC Tubantia over het nieuws van de dag. Vandaag: FC Twente lijkt gered, maar dat is niet overal goed gevallen. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Journalist Gerben Kuitert weet het.