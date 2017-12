'Treinproblemen rond bekerduel schuld van FC Twente zelf'

CIJFERSPEL Heracles en Twente hebben hetzelfde probleem, alleen Heracles vindt de oplossing

18 december Er valt iets op in het scoreverloop van de wedstrijden van Heracles Almelo en FC Twente. Beide elftallen komen in veel wedstrijden in de problemen, maar alleen Heracles weet bovengemiddeld vaak alsnog de juiste oplossing te vinden. Dit was afgelopen zondag ook het geval, toen Heracles op de valreep met 1-1 gelijkspeelde bij FC Utrecht.