Treurnis alom: FC Twente verliest weer en raakt Danilo kwijt na rood

Het duel in Waalwijk kabbelde voor rust voort, alsof het einde van het seizoen al daar was. RKC kwam niet verder dan een geblokt schot van Richard van der Venne. De beste kans was na iets meer dan een half uur spelen voor FC Twente, maar de inzet van dichtbij van Danilo ging voorlangs.



Net als bij RKC lukte er ook bij FC Twente in aanvallend opzichtig vrij weinig. Als de ploeg al doorkwam, ontbrak telkens de zuiverheid in de eindpass. Een stuk spannender was ondertussen het rekenwerk op de tribune, want door de tussenstanden na 45 minuten was RKC eigenlijk alleen gebaat bij een driepunter.