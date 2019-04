Trots en ontlading na kampioenschap FC Twente Vrouwen

Niet Ajax, niet PSV, maar FC Twente is dit seizoen de beste ploeg in de eredivisie vrouwen. Wie had dat aan het begin van het seizoen verwacht? Ajax en PSV die zoveel geld staken in de ploeg, terwijl Twente met een opleidingsploeg allereerst maar eens 'mee wilde doen' met Ajax en PSV.

Keiharde werk

Toch flikte de ploeg van trainer Tommy Stroot het. Voor de Duitse oefenmeester was het zijn eerste prijs met FC Twente Vrouwen. Stroot is blij dat hij na prijzenpakker Arjan Veurink nu ook een titel achter zijn naam heeft staan. ,,Maar het gaat mij niet om de medaille, maar om de beloning voor het keiharde werk", aldus Stroot. ,,Zowel op het veld als buiten het veld. We hebben een moeilijke tijd achter de rug, we hebben er veel moeite voor moeten doen om overeind te blijven."

Dat het sportief een goed seizoen was, is een feit. Maar ook op bestuurlijk vlak zijn er plooien gladgestreken. ,,We zijn heel blij dat de verstandhouding met de club weer goed is", zegt voorzitter Hans Siers. ,,Dat was de afgelopen 2,5 jaar wel anders. Door de mensen die er nu zitten, hebben we het gevoel dat we er weer bij horen."

Revanche

Doordat de rust is weergekeerd in Enschede, had de vrouwentak al voor de play-offs alles rond wat betreft contracten voor volgend seizoen. Dat was vorig seizoen allerminst het geval, mede daardoor gaf Twente het kampioenschap uit handen. Dit seizoen nam FC Twente alsnog revanche. Echter was het verschil zo klein dat PSV vrijdag ook had kunnen winnen en het komende vrijdag - dan speelt Twente nog thuis tegen Ajax - nog zomaar knap lastig had kunnen geworden voor Twente.

Topprestatie

Voorzitter Siers was vrijdagavond getuige van het kampioenschap in Eindhoven. ,,Ik had voor de zekerheid al een zaaltje bij Van der Valk in Eindhoven geboekt. En ook hadden we bloemen en shirts mee. Achteraf waren we blij dat we dat hadden gedaan. We hebben er een mooi feest van gemaakt, ook met de ouders van de speelsters erbij. De ontlading was zo groot. Dit is een topprestatie, de mooiste prestatie die je maar kunt wensen. Met beperkte middelen hebben we het beter gedaan dan Ajax en PSV. Natuurlijk moeten mensen niet verwachten dat we de komende jaren weer vanzelfsprekend kampioen worden. Maar we hebben wel laten zien dat we met onze manier van werken mee kunnen blijven doen met clubs die veel geld en daardoor ook betere faciliteiten hebben."