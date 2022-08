‘Trots overheerst in Twente ondanks uitschakeling en Italianen zagen ‘Hel van Enschede’ als provocatie’

De Ballen VerstandDe gedachten in Enschede zullen nog wel eens teruggaan naar de 97ste minuut van het duel tussen FC Twente en Fiorentina. Een kopbal van Joshua Brenet werd op katachtige wijze uit het doel gehaald door de keeper van Fiorentina. Toch overheerst wel het gevoel van trots in Twente, vertelt voetbalverslaggever Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand.

Uitblinker bij FC Twente was Lars Unnerstall. Daar hoeft Leon niet lang over na te denken. „Maar ook die keeper van Fiorentina was in beste doen", zegt Leon. „Ron Jans maakte al de vergelijking met Gordon Banks.” In een duel met uitblinkende keepers werd donderdagavond niet gescoord. FC Twente heeft het volgens Leon echter laten liggen in Florence, in de eerste helft.

Ondanks de prachtige meeslepende wedstrijd, was het voor Leon worstelen: want waar leg je nou de nadruk op na zo'n verhit duel in de Grolsch Veste. Aan de ene kant was de sfeer fantastisch, de wedstrijd zeer aantrekkelijk, maar aan de andere kant werd er ook vuurwerk in een vak met kinderen gegooid. „Dit gaat ook bij Twente intern nog wel worden besproken", vertelt Leon. „Fans moeten zich veilig voelen in de Grolsch Veste. Ze moeten zich veilig voelen in hun eigen stadion.

In aanloop naar het duel werd op verschillende plekken ‘De hel van Enschede’ genoemd. Voor Nederlandse voetbalvolgers is meteen duidelijk wat daarmee bedoeld wordt, maar op de Italianen kwam dat over als een provocatie. „Ik heb een tolk nog wel gevraagd of hij niet kon uitleggen hoe het precies zat, maar dat wilden de Italianen niet geloven.”

Wat Leon opvalt is dat er in de Italiaanse niets wordt genoemd over de incidenten in het stadion. Over een vuurwerkbom wordt niet gesproken. Wel hebben de Italianen geen goed woord over voor de fans van FC Twente die met bier gooien. „Met bier gooien moet je ook niet doen", vindt Leon. „Als je daar zo verbolgen over bent, moet je ook de hand in eigen boezem steken en zeggen dat het vuurwerk gooien ook niet kan", vult Frank Bussink aan.

Eredivisie

En na de uitschakeling in Europa, wacht nu weer de Eredivisie voor FC Twente. Zondag mag de ploeg van Jans naar FC Volendam. „Na de teleurstelling van donderdagavond kan het maar zo een hele mooi week worden voor FC Twente", vertelt Leon. Na het duel in Volendam wachten duels met Excelsior en PSV. „Vanaf PSV wacht een zware serie en het zou voor FC Twente mooi zijn als ze daar met een buffer ingaan.”