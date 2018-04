Trouwe supporter uit Ootmarsum zondag VIP: 'FC Twente toont sociale kant'

Door een zware val kon Annelie Vrielink maandenlang geen kant meer op. ,,Het gaat nu beter, maar ik zit met mijn hoofd nog in een stellage'', vertelt ze. ,,Daardoor kan ik alleen maar rechtuit kijken.'' Ondanks die problemen had ze een grote wens: als vaste supporter van FC Twente wilde ze hoe dan ook naar de laatste drie thuiswedstrijden van het seizoen.

,,Na 1 telefoontje heeft Twente geregeld dat we onze vaste plekken mogen inruilen voor twee luxe-stoelen met armleuning. Daar mogen we de rest van het seizoen zitten. Ze boden me zelfs begeleiding aan. Dat heeft me enorm ontroerd. De club heeft in de voorbije maanden heel wat negatiefs over zich heen gekregen, maar er gebeuren ook nog genoeg mooie dingen. Ze laten hier echt hun sociale kant zien.''