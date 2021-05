Tukker Ola John baalt van kwijtraken basisplek bij RKC: ‘Ik had dit seizoen veel belangrijker moeten zijn’

Podcast De Ballen Verstand ‘Ligt het bij FC Twente weer aan de trainer? En wie drukte de komst van Vloet bij Heracles er door?’

3 mei ENSCHEDE/ALMELO - De ene club bevindt zich op een lijdensweg, de andere bewandelt het pad van succes: een kleine week voor de derby is de wereld in het Twentse voetballand volledig gekanteld. Waar de stuntploeg van de eerste maanden FC Twente van slag is, bevindt het team met de moeizame start Heracles zich plots in een flow.