Turkse promovendus aast op Tom Boere

,,Tom heeft zeker interesse. We moeten nu bekijken of de partijen er met elkaar uit kunnen komen", zegt zijn zaakwaarnemer Youssif Hamzaoui. Boere is bezig aan zijn derde jaar in Enschede. Zijn contract loopt na dit seizoen af. Hoewel de club met Boere en Jari Oosterwijk al twee spitsen in huis heeft, zoekt het nog een spits.