Tussenrapport: FC Twente staat er goed bij, maar er is nog volop ruimte voor verbetering

De klassering

Niet eerder dit seizoen stond FC Twente zo hoog als nu: zesde. De ranglijst biedt de komende veertien dagen dan ook een prettige aanblik voor de Enschedeërs, maar een nuance is wel op zijn plaats. Het verschil met de nummer 10, Go Ahead Eagles, is slechts één punt en NEC, Cambuur en Willem II hebben, net als FC Twente, 18 punten. Eén keer winnen of verliezen en de wereld ziet er compleet anders uit. De middengroep lijkt groter dan ooit en veel clubs onder de top doen niet voor elkaar onder. Een week geleden duikelde de ploeg van Ron Jans na het verlies bij PSV nog uit het linkerrijtje en merkte technisch directeur Jan Streuer op dat de prestaties beter moesten en dat FC Twente met deze selectie niet onder promovendi als Go Ahead en NEC mag staan. Zeven dagen later zijn de rollen alweer omgedraaid.