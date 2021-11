Twee jongens uit Twente blinken wekelijks uit bij Excelsior Rotterdam: ‘Wij willen volgend seizoen in de eredivisie spelen’

Bij de kleinste club van Rotterdam is de gemoedelijkheid nooit ver weg en staat de deur altijd open. Stadion Woudestein baadt in de najaarszon, er is koffie en gebak kan geregeld worden. „Het liefst Twents gebak”, roept de vrolijke teammanager.



Excelsior is de dorpsclub in de grote stad. „Bij Feyenoord en Sparta gaat het er iets anders aan toe, het is er zakelijker. Dit is Heracles in het klein. We trainen in het stadion en je komt elke werknemer dagelijks tegen”, zegt Reuven Niemeijer, oud-speler van de Almelose club, terwijl hij samen met Mats Wieffer plaatsneemt in de sponsorruimte met uitzicht op het veld.