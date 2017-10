Twee seizoenen René Hake gevat in 5 beelden

René Hake is niet langer trainer van FC Twente . Hij moet na zes nederlagen in acht competitieduels het veld ruimen. Hake beleefde in de twee seizoenen dat hij coach was hoogte- en dieptepunten met zijn team.

René Hake wordt op 30 augustus 2015 tot opvolger van Alfred Schreuder benoemd. FC Twente heeft dan één punt behaald uit vier duels. De nederlaag tegen Heracles in Almelo (2-0) doet Schreuder de das om. Nu moet Hake zelf – na slechts zes punten uit acht duels – het veld ruimen. Hake houdt ondanks alle financiële perikelen en het gedwongen vertrek van de Raad van Commissarissen het hoofd koel en sluit de competitie af op een 13e plek met 40 punten.

Volledig scherm René Hake als assistent naast Alfred Schreuder op da bank op 15 augustus 2015 in de met 1-4 verloren thuiswedstrijd tegen ADO. © Peter Lous

Volledig scherm De ommekeer komt in de uitwedstrijd bij FC Groningen (3-4). Enes Unal (midden) scoort drie keer. © Ronald Bonestroo De verwachtingen voor het seizoen 2016-2017 zijn niet hooggespannen. FC Twente mag blij zijn dat het na alle perikelen rond de licentie nog bestaat. Na een zwakke start met twee nederlagen, komt bij Groningen (3-4 winst) de ommekeer. Twente staat na acht duels met dertien punten op de zevende plaats. De van Manchester City gehuurde spits Enes Ünal is de revelatie van de eredivisie en scoort 18 doelpunten en is goed voor drie assists.

Hoogtepunt tijdens Hake’s periode als coach van FC Twente is de overwinning op Ajax op 16 december 2016 tegen Ajax (1-0). Mateuz Klich scoort in de laatste minuut de winnende uit een strafschop. Twente eindigt als zevende met 45 punten. Maar de neergang is dan al ingezet. De laatste drie wedstrijden worden alle drie verloren, waardoor het seizoen toch een beetje in mineur wordt afgesloten. Na het seizoen ziet Hake zijn sterkhouders Klich, Mokotjo en Unal vertrekken.

Volledig scherm Peter Bosz kan voor duel tegen Ajax nog lachen als hij René Hake de hand schudt. De Ajax-coach gaat met een 1-0 nederlaag naar huis. © Ronald Bonestroo

Het seizoen 2017-2018 begint desastreus voor FC Twente en Hake. Van de eerste acht duels worden er zes verloren, waarvan vijf uitwedstrijden. Na vier nederlagen op rij wordt de eerste overwinning wordt op 17 september in de Grolsch Veste geboekt tegen FC Utrecht: 4-0. Nadat Assaidi een kwartier voor tijd voor 3-0 heeft gezorgd, rent hij richting zijlijn om de goal samen met de wisselspelers en technische staf te vieren. Het was om de trainer een hart onder de riem te steken, verklaart de linkerspits na afloop. Hake zegt in de microfoon van FOX Sports: “Mijn contract is weer voor een week verlengd.”

Volledig scherm Om zijn trainer een hart onder de riem te steken, viert Oussama Assaidi het feestje van zijn doelpunt tegen FC Utrecht aan de zijlijn met wisselspelers en technische staf. © Jasper Ruhe

Na opnieuw twee uitnederlagen (Groningen en Willem II) kan Hake vertrekken. Tussen die twee wedstrijden zat een thuisoverwinning in de streekderby tegen Heracles (2-1), maar dat kan Hake niet redden. FC Twente staat na acht wedstrijden met zes punten op de vijftiende plek, gelijk met Willem II en Roda JC. Assistent-trainer Marino Pusic neemt het tijdelijk over. Het speculeren over de opvolging van beginnen. De in Enschede opgeroeide Gertjan Verbeek en Fred Rutten, die de club door en door kent, lijken de belangrijkste kandidaten.

Volledig scherm René Hake schudt de hand van Gertjan Verbeek bij de oefenwedstrijd tussen FC Twente en VfL Bochum in november 2015. Verbeek lijkt nu één van de kandidaten om Hake op te volgen. © Tubantia