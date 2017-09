Twente-spits Boere nog vraagteken voor zondag

Boere viel vorige week in het vriendschappelijke duel tegen Vfl Osnabrück al vroeg uit met een enkelblessure. Boere trainde de voorbije dagen apart van de groep. Als hij niet fit is, is Marko Kvasina zijn vervanger. Hij keerde fit terug van de wedstrijden met Jong Oostenrijk. Dat geldt ook voor de overige internationals van de club. Onzeker is nog of Cristian Cuevas terug is uit Chili. De nieuwe linksback is zijn vaderland om een visum op te halen.