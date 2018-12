Twente-trainer Pusic gecharmeerd van nieuw concept

Pusic heeft tijdens de eerste competitiehelft meerdere opties voor het middenveld gebruikt. Zo begon hij het seizoen met 1 controleur (Wout Brama) en twee middenvelders daarvoor, gebruikte hij later twee ‘6-en’ en een nummer 10, en sinds Volendam-uit is hij uitgekomen bij een duo van twee (Brama en Matthew Smith) met een bezetting van twee aan de zijkanten.

Bij balverlies speelt Twente dan 4-4-2. In balbezit is het meer 4-2-4. Door te kiezen voor het koppel Brama-Smith begint Tim Hölscher in het bekerduel van dinsdag tegen RKC voor de tweede keer op rij op de bank. „Maar het is niet zo dat hij nu opeens uit de gratie is”, aldus Pusic. „Bij Volendam was hij er door een schorsing niet bij en wat ik toen zag beviel me. Het stond goed en dan ga ik het niet veranderen.”