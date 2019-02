Twente-trainer Pusic: ‘Ik heb vertrouwen in de jongens die we wel hebben’

ENSCHEDE - FC Twente-trainer Marino Pusic heeft een flinke puzzel op te lossen in de aanloop naar de topper bij Sparta. „We zijn in vorm en dan is het balen, dat je uitgerekend in het hol van de leeuw met personele problemen kampt”, aldus de oefenmeester.

Twente mist in Rotterdam sowieso Javier Espinosa, Fred Friday, Tim Hölscher, Ulrich Bapoh en Rafik Zekhnini. Verder is de kans volgens Pusic klein dat aanvoerder Wout Brama in actie kan komen. „Wout is geen pieperd, maar ik ga er vanuit dat hij niet speelt.” Brama wordt vrijdag in de warming-up getest. „Het wordt een last-call”, aldus Pusic. Achter de naam van Ricardinho staat nog een vraagteken. „We zitten een beetje met gemengde gevoelens”, aldus Pusic. „Qua blessureleed was het een matige week, maar de intensiteit en de spirit op de trainingen was geweldig.”

Pusic beseft dat hij met de situatie moet zien te dealen. „Het is zoals het is. Ik heb vertrouwen in de jongens die we wel hebben.” Hoe hij het elftal gaat inrichten wil hij niet kwijt.

Ondanks het feit dat Sparta inmiddels acht punten achterstaat, ziet Pusic in de Rotterdammers nog altijd een titelkandidaat. „Elke ploeg heeft in het seizoen wel een mindere fase. Wij hebben dat gehad in november. Bij Sparta zat het in januari tegen. Het is een elftal met heel veel kwaliteit. De druk ligt bij hun. Wij willen ze heel graag op elf punten zetten en daar gaan we voor. Sparta zal koste wat het kost bij willen blijven.”