Ledenvereniging hekelt tv-optredens Verbeek en Van Halst: ‘Alles opzij voor onze club!’

Het is de supporters een doorn in het oog dat trainer Gertjan Verbeek en commercieel- en technisch directeur Jan van Halst met regelmaat op tv te zien zijn en daar hun mening geven over andere clubs, terwijl de focus zou moeten liggen op het voorkomen van degradatie naar de Jupiler League. ‘Gertjan koos ervoor plaats te nemen bij het programma de Eretribune bij FOX Sports een dag na de pijnlijke nederlaag bij buurman Heracles Almelo. Hij trapte hiermee 300.000 FC Twente aanhangers vol tegen de schenen en met de opmerking dat het soms wel goed is als een club degradeert raakte hij ze vol in hun rode hart’, vat Twente Verenigt de situatie van dit weekeinde samen.

Vraag naar onderzoek

‘Daarnaast vragen wij expliciet aan de Raad van Commissarissen om de komende week de noodzakelijke consequenties te trekken op voetbaltechnisch gebied. Allereerst datgeen dat nodig is om ons dit seizoen te handhaven. Of Gertjan Verbeek hiervoor de juiste persoon is kunnen wij niet beoordelen, maar ga in gesprek met de spelers(raad) en kom samen tot een oplossing waarmee we er weer vertrouwen in kunnen krijgen dat het dit seizoen alsnog goed komt.’