Twente Verenigt kijk niet op van leedvermaak: 'Dan is het maar wij tegen iedereen'

ENSCHEDE - Bij veel supporters van andere clubs is er leedvermaak om het leed bij FC Twente. Marc Hogenberg, de de voorzitter van Twente Verenigt, merkt al veel langer dat het gevoel is veranderd.

„Acht jaar geleden waren we nog de knuffelbeer van het Nederlandse voetbal. De mensen die niks met Twente hadden, hadden ook niks tegen ons'', zegt de preses van het overkoepelende supportersorgaan van Twente. De Enschedese club telt 28 supportersclubs. ,,Door het hele verhaal met Joop (Munsterman, red.) is het sentiment compleet omgeslagen. Dat merken we al 2.5 jaar'', vervolgt Hogenberg.

'Wij tegen iedereen'

,,Het is van heel positief naar heel negatief gegaan en daar zit niets tussenin. Ik moet zeggen, dat het mij persoonlijk niet veel doet, zoals ook de spandoeken van de Feyenoord-supporters mij zondag niet raakten. Dan is het maar ‘wij tegen iedereen’. We moeten ook eerlijk zijn, een beetje zelfreflectie kan geen kwaad: de club heeft het er zelf naar gemaakt.’’

Hogenberg gelooft heilig in de toekomst van de club. ,,De Twente-supporter heeft door alle financiële problemen het putje gezien en dat is nu door de sportieve ellende weer het geval. We zitten echt op het dieptepunt. Maar deze club komt daar wel bovenop. We worden in het land nooit meer die knuffelclub uit 2010, daarvoor is er teveel gebeurd."

Sprankje hoop