Twente Verenigt wil af van jeugdopleiding met Heracles

ENSCHEDE/ALMELO - Het overkoepelende supportersorgaan van FC Twente, Twente Verenigt, wil dat de club nog eens kritisch gaat kijken naar de samenwerking met Heracles in de Academie. „FC Twente, pak die handschoen op, in het belang van de club FC Twente en de Twentse talenten”, zo staat in een statement te lezen. Eerder liet Lucas Fransen, voorzitter van de Vriendenkring, zich al in dezelfde bewoordingen uit.

Twente Verenigt is het overkoepelende orgaan van de 29 supportersclubs van FC Twente. Onder die groep brokkelt de steun voor een gezamenlijke opleiding steeds verder af. Fransen, voorzitter van de oudste en grootste supportersclub De Vriendenkring, liet onlangs weten dat FC Twente en Heracles niets met elkaar hebben, behalve dat ze allebei uit dezelfde regio komen. „FC Twente wil met haar opleiding voor talentvolle voetballers structureel naar de subtop van Nederland”, zo laat Twente Verenigt in een statement op de eigen site weten.

Degradatie belemmering

„Twents talent moet de kans krijgen om de nationale top te halen, en het moet bovendien de club helpen om op eigen kracht structureel tot de besten van Nederland te behoren. Daar hoort ook een passend budget bij. Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden, want de begroting van de academie blijft achter bij clubs die staan op het niveau waar wij willen komen. De huidige afspraken belemmeren een gestage groei naar het niveau waar we graag willen zijn. De sportieve stap terug van Heracles zal eerder een belemmering dan een aanjager zijn van steviger investeren in de jeugd.”

Goede sfeer

Manager Academie Dominique Scholten liet deze week op deze site weten dat de degradatie van Heracles geen gevolgen heeft voor de samenwerking. Beide clubs zijn volgens hem akkoord gegaan met een verhoging van het budget en het doel is nog altijd om te gaan schuren tegen de top van Nederland. Daarnaast roemde hij de goede sfeer tussen beide clubs. Bij beide clubs is er volop tevredenheid over de manier waarop er in de academie wordt gewerkt.

Vliegtuig

Bij Twente Verenigt overheerst desondanks het negatieve gevoel. Het bestuur hekelt naar aanleiding van enkele incidenten in het afgelopen seizoen het morele kompas van Heracles. Onder FC Twente-supporters was er veel leedvermaak na de degradatie van Heracles vorige week. Een reactie, volgens die groep, op de Almelose jubel toen FC Twente in 2018 afdaalde. Vak-P liet zelfs een vliegtuigje boven Erve Asito vliegen met een banner en de test karma erop.

Tien jarige overeenkomst

„Wat ons bovendien steekt, is de negatieve voorbeeldfunctie die Heracles momenteel geeft aan jeugdig talent: de haat naar alles wat FC Twente is, en gedragingen die niet in het voetbal – überhaupt niet in de maatschappij – thuishoren. Dit is géén gezonde basis om samen een jeugdopleiding te runnen”, aldus Twente Verenigt. „We realiseren ons goed dat FC Twente en Heracles een tienjarige overeenkomst zijn aangegaan. Maar tegelijkertijd vinden we dit wel het moment om nogmaals het gesprek aan te gaan of de onderlinge samenwerking wel past bij waar we voor staan en voor waar we naar toe willen. FC Twente, pak die handschoen op, in het belang van de club FC Twente en de Twentse talenten!”