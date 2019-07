Twentefans schrijven opkomstlied: wordt dit de vervanger van You’ll Never Walk Alone?

VideoENSCHEDE - Kop dr veur, dat zou de titel kunnen zijn van het nieuwe opkomstlied. De Tukkers Wilfried Poorthuis en Edwin van Hoevelaak schreven een mogelijke vervanger voor You’ll Never Walk Alone. Of die het wordt? „We gaan hem hoe dan ook uitbrengen”, zegt Poorthuis. Want het is geschreven uit clubliefde. Ze hebben een demo aangeboden aan Twente Verenigt.