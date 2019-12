Twentefans steken vuurwerk af bij hotel van Ajax in De Lutte

Ajax mogelijk zonder sterspeler Ziyech tegen FC Twente

29 november Erik ten Hag van Ajax kan in de uitwedstrijd van zondag tegen FC Twente niet beschikken over Zakaria Labyad. Hakim Ziyech is nog een twijfelgeval voor het duel met de nummer twaalf van de eredivisie. Over de inzetbaarheid van de Marokkaanse spelmaker kan de trainer nog niet veel zeggen.