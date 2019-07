Twentespelers komen straks weer ‘gewoon’ het veld op met You’ll Never Walk Alone

Poorthuis en Edwin van Hoevelaak – onder andere producer van diverse hits van Nick en Simon - schreven het strijdlied Kop d’r Veur. Ze zouden het deze week opnemen met de dialectband Kneiters en dan aanbieden aan FC Twente en de supportersvereniging Twente Verenigt. Die laatste had de de afgelopen tijd zelf de discussie aangezwengeld of het traditionele opkomstlied You’ll Never Walk Alone aan vervanging toe was. Ze hielden daarover meerdere polls op internet. Het oude FC Twente Ay Ay Ay Ay was een mogelijkheid. Het nieuwe Kop d’r Veur kon ook meedingen.