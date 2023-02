Twentesupporters bij Deventer bekogeld met keien: ‘Door een paar ongekende leeghoofden is de bus aangevallen’

Supporters van FC Twente uit Denekamp wisten niet wat hen gisteren overkwam toen ze nietsvermoedend na de wedstrijd tegen PSV naar huis gingen met hun supportersbus. Ze werden ter hoogte van Deventer bekogeld met stenen. Dit is al de tweede keer dat de bus werd aangevallen na een voetbalwedstrijd.

„Door een paar ongekende leeghoofden is gisteren na de wedstrijd tegen PSV de Noaberbus wederom bekogeld met stenen”, laat de supportersclub in een schriftelijke verklaring op Facebook weten. Vier jaar geleden werd de bus namelijk ook al aangevallen. Dit was na de wedstrijd tegen Top Oss.

Op precies dezelfde plek als waar het afgelopen weekend gebeurde. Toen hebben ze een stoeptegel aan de zijkant van de bus moeten incasseren. „Gisteren stond een groep zwartgeklede mensen naast de IJsselbrug in Deventer klaar om de bus te bekogelen met keien”, aldus de club in een verklaring op Facebook.

Ze laten in die verklaring weten dat twee keien de bovenruit van de bus geraakt hebben. Eén is er dwars doorheen gegaan en de andere kei kwam vast te zitten in de ruit. Volgens de club zijn er geen gewonden gevallen. Dat is voor hen natuurlijk het allerbelangrijkste.

Aangifte

Er is echter wel schade aan de bus en ze hebben aangifte gedaan bij de politie. „De voorruit ligt aan puin en moet worden vervangen. Verder is er aangifte gedaan voor poging tot doodslag en voor schade aan de bus.” De politie is ondertussen een onderzoek gestart. De daders zijn vooralsnog niet gepakt.

De supportersvereniging wil geen nadere toelichting geven op de algemene verklaring die ze op Facebook hebben gezet. Ze gaan in gesprek met FC Twente over de situatie. „Daar willen we het voor nu bij laten”, meldt een bestuurslid.

