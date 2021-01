Twents talent tekent langdurig contract bij Feyenoord

FC Twen­te-aanvaller Danilo worstelt: Op zoek naar de glimlach van 2020

19 januari ENSCHEDE - Danilo heeft in 2021 nog niet het goede gevoel te pakken. FC Twente-trainer Ron Jans gaat deze week om de tafel met de spits, maar de Braziliaan dient ook even in gesprek met zichzelf te gaan.