Twentse cabaretiers komen met ‘Grote FC Twente Degradatie Show’

‘Ook in tijden van tegenspoed gaan wij in Twente ‘ ait vedan’, zeuren we niet en tonen we zelfspot’, verklaart Laurens ten Den het initiatief. De vier cabaretiers waren ook hoofdrolspeler in ‘De Grote FC Twente Crisis Show’, die eind 2015 met groot succes zeven keer werd opgevoerd, toen de club de licentie kwijt dreigde te raken en aan de rand van de afgrond stond.

De humoristische show wordt opgevoerd op 15 en 16 augustus in Enschede. De accommodatie is nog niet bekend. Manuel en Kemperink zijn jaarkaarthouders bij FC Twente en blijven de club door dik en dwars steunen, ook nu de degradatie een feit is. ‘Degradatieshow moet je absoluut niet als iets negatiefs zien’, zegt Ten Den, ‘we gaan met zijn allen juist veel lol maken’.

Trouw