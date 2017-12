Twentse clubs niet succesvol in uitwedstrijden: 'Geen issue van maken'

Fred Rutten vindt dat hij makkelijk praten heeft. In Nederland werkte de trainer alleen bij de top 4 en beleefde weinig lange, troosteloze busreizen zonder punten. Wat hij zou doen in een situatie als die van FC Twente en Heracles? "Er geen issue van maken. Hoe meer je er over praat, hoe groter het wordt en dat wil je niet."

Quote Er geen issue van maken. Hoe meer je er over praat, hoe groter het wordt en dat wil je niet Fred Rutten Rutten was trainer van FC Twente in de betere tijden. "Uit geen punten pakken is een moeilijk fenomeen, omdat het aan zoveel verschillende dingen kan liggen. Als club ben je voor een deel ook afhankelijk van je tegenstanders. Als je in korte tijd uit naar PSV en naar AZ moet, zoals Twente, is het niet raar dat je uit verliest."

Niet domineren

Simon Cziommer is het met zijn oud-trainer eens. "In mijn periodes bij FC Twente en Heracles waren we uit vaak de onderliggende partij. Thuis stonden de fans achter je, was je agressiever en zette je meer druk. Uit was dat anders: dan domineerde je niet en paste je je aan de tegenstander aan. Dat is nog steeds zo", zegt de huidige spelersbegeleider.

Niet onrustig worden

Quote Je bent nergens kansloos. Ook topploegen hebben slechte dagen Antoine van der Linden Antoine van der Linden zag Heracles afgelopen zaterdag ten onder gaan bij Willem II. De oud-aanvoerder is tegenwoordig assistent bij Jong Groningen en talentencoach. "Heracles begon heel slecht, terwijl er kwaliteit genoeg is. Natuurlijk vragen ze zich na afloop af hoe het komt, maar ik denk: dit soort duels zitten er altijd tussen. Veel ploegen hebben ermee te maken, doordat ze kwalitatief zo dichtbij elkaar liggen. Je moet als team bij elkaar blijven en niet onrustig worden van de buitenwacht. Wat goed is om te beseffen: je bent nergens bij voorbaat kansloos en je bent nergens zeker. Ook topploegen kunnen thuis een slechte dag hebben."

Beter verdedigen dan aanvallen

FC Twente verloor vorige week bij AZ het tiende uitduel op rij: een record (zie kader onderaan). Cziommer zag die wedstrijd in Alkmaar. "FC Twente heeft het over het geheel moeilijk, is kwalitatief niet sterk en je ziet het gebrek aan vertrouwen. Logisch ook: er is zoveel gebeurd. De ploeg is laat bij elkaar gekomen en er is een andere trainer. Ik denk dat onder Gertjan Verbeek de nul heiliger wordt en ze compacter gaan spelen. Na de winterstop gaan ze buitenshuis punten pakken."

Meeverdedigen

Heracles verloor zaterdag het vijfde uitduel op rij (zie kader onderaan). Het record staat op zeven en Cziommer kan zich dat nog goed herinneren. Hij speelde in die tijd (tussen april 2014 en oktober 2014) in Almelo. De situatie is nu anders, vindt hij. "Dat jaar speelden we tegen degradatie, en dat is nu niet aan de orde. Heracles heeft op het middenveld en voorin voetballers die vooruit willen spelen. Meeverdedigen is niet hun kracht en dat heb je in uitduels juist nodig."

Cziommer denkt dat de ploeg mede daardoor in de problemen komt. "Joey Pelupessy kan meeverdedigen. Hij is de leider en moet die jongens op hun plek zetten. Belangrijk is ook dat de aanvallers langer balbezit houden, want dat geeft de verdedigers lucht. Nu zie je vaak dat er veel te snel balverlies wordt geleden en de ruimtes te groot worden."

Minder mooi voetbal

Van Van der Linden mag het allemaal wat minder mooi in uitduels. "Mooi voetbal is typisch Nederlands. Het mag wel wat behoudender. Ga puur op resultaat spelen. Ik zie FC Twente niet veel, maar als ik naar Heracles kijk: de ploeg heeft met Brandley Kuwas een uitstekende speler voor de omschakeling. Het goede nieuws is dat de ommekeer een keer komt."

Hooguit nuances aanbrengen

Fred Rutten heeft dit seizoen geen club en wil niet de betweter uithangen of kritiek hebben op zijn collega's. "Maar als je het me vraagt, denk ik dat ik voor uitwedstrijden hooguit nuances aan zou brengen. Het is een beetje een hype geworden om het systeem aan te passen. Dat zou ik niet snel doen. Als ik mijn ploeg te aanvallend vind, vervang ik een poppetje door er een type neer te zetten met een meer defensieve gedachte."

Winnen

De trainer denkt dat het uiteindelijk vooral een mentale kwestie is. Hij moet aan Scott Booth denken, de oud-speler van FC Twente. "Scott stond het ene seizoen in de spelerstunnel met het gevoel 'We kunnen niet verliezen!'. Het seizoen erna dacht hij: 'Als we maar niet verliezen'. Dat maakte het verschil. Je moet bij spelers het gevoel van twijfel wegnemen en oprecht ervaren: 'We gaan winnen!'

"Afgelopen zaterdag heb ik genoten van een gevecht tussen twee Zuid-Amerikanen: Cuevas van Twente en Neres van Ajax", zegt Rutten. "Het was een gevecht op leven en dood, ze deden alles om te winnen. Daar kunnen we in Nederland nog veel van leren."