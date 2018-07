Twentse kus in de Tour de France, Darri fris na knipbeurt

Hardeveld positief

Maar eerst naar Zeist, waar Jeff Hardeveld op het complex van de KNVB aan zijn herstel werkt. De verdediger van Heracles raakte begin februari zwaar geblesseerd in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Begin maart volgde een operatie aan de knie en op Instagram deelt hij onder meer een foto dat hij een balletje aan het hooghouden is. Teamgenoten en oud-ploeggenoten steken Hardeveld een hart onder de riem.

Buiten adem

Geknipt

Twentse kus in de Tour

Van Almelo naar Frankrijk, waar wielrenner Marcel Kittel in de eerste rit van de Tour de France het podium haalde met een derde plaats. Geen regionale sporter inderdaad, maar wel een regionaal tintje. Na afloop poste Kittel namelijk een foto op Instagram met daarbij de tekst: 'Ik voelde mij een winnaar na een kus van Tess von Piekartz.' Von Piekartz is afkomstig uit Ootmarsum en sinds enkele maanden gestopt met volleyballen.

Tankink bergop

En we blijven nog even in de sferen van de Tour de France, want ook Bram Tankink haalde zijn fiets weer uit de schuur. Niet voor de Ronde van Frankrijk, maar voor een ritje met de familie. De renner uit Haaksbergen is duidelijk aan het ploeteren om boven te komen met zijn dochters. 'Aankomst bergop, is nooit mijn specialiteit geweest', schrijft Tankink bij zijn Tweet.